Турция

Украинский форвард Кайсериспора Артем Кравец отметился очередным голом.

В рамках 16-го тура чемпионата Турции Кайсериспор дома принимает Истанбул Башакшехир. Украинский форвард Артем Кравец вышел в стартовом составе.

Уже на десятой минуте матча игроки Кайсериспора дважды срезали мяч в собственные ворота.

Под занавес первой половины поединка забил Кравец. На 38-й минуте он точным ударом головой отправил мяч в угол.

Отметим, что этот матч стал для Кравца лишь пятым после тяжелой травмы. На его счету три гола во всех турнирах.

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