Турция

Украинский нападающий Бурсаспора помог команде одержать победу.

Бурсаспор в домашнем поединке против Хатайспора, идущего на первом месте в таблице, одержал победу на последних минутах встречи.

На 10-й минуте открыл счет украинский нападающий Евгений Селезнев, который воспользовался ошибкой игрока обороны и переиграл голкипера.

Хатайспор сравнял счет еще в первом тайме, но на четвертой добавленной до матча минуте Бурсаспор забил второй мяч и вырвал победу.

Для Селезнева его гол стал четвертым в чемпионате, все он забил в последних шести встречах своей команды.

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