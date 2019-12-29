Турция

"Орлы" заинтересованы в услугах бразильца.

Нападающий Фиорентины Педро попал в сферу интересов Бешикташа, информирует издание La Nazione.

Турецкий клуб намерен укрепить атакующую линию в январе и попытается подписать бразильского форварда. "Фиалки" готовы отпустить своего футболиста и планируют пригласить на его место Патрика Кутроне.

Педро перешел в Фиорентину в сентябре этого года из Флуминенсе за 11 миллионов евро. В составе "фиолетовых" 22-летний игрок провел 6 поединков, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бешикташа Мохамед Эльнени ведет переговоры с Миланом.

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