Италия

Защитник Гремио Вальтер Каннеманн может продолжить карьеру в Серии А.

Фиорентина провела предварительные переговоры с представителями Гремио и агентами Вальтера Каннеманна на предмет переезда защитника во Флоренцию — сообщает Calciomercato.

Летом нынешнего года Фиорентина уже пыталась заполучить 28-летнего аргентинца, имеющего также итальянский паспорт, однако не стала выплачивать его "клаусулу" в 10 миллионов евро, а пыталась снизить цену до 6 миллионов.

Каннеманн выступал за Сан-Лоренсо (82 матча во всех турнирах, 5 голов), Атлас (43, 1) и Гремио (160, 4). В его послужном списке 5 матчей за национальную сборную Аргентины.

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