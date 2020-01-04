Турецкий клуб подписал Генри Оньекуру и Марсело Сараччи.
Генри Оньекуру, getty images
04 января 2020, 11:21
Официальный сайт Галатасарая сообщил, что клуб подписал арендные соглашения до конца сезона с двумя футболистами.
Пополнил ряды турецкого клуба Генри Оньекуру из Монако, который уже выступал за Галатасарай на правах аренды из Эвертона в сезоне-2018/19.
Также перебрался в Турцию аргентинский левый защитник Марсело Сараччи из РБ Лейпциг. Игрок в нынешнем сезоне провел только четыре поединка в Бундеслиге, а также дважды сыграл в Лиге чемпионов. Он перебрался в Лейпциг в 2018 году из Ривер Плейта за 12 млн евро.
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