Турция

Турецкий клуб подписал Генри Оньекуру и Марсело Сараччи.

Официальный сайт Галатасарая сообщил, что клуб подписал арендные соглашения до конца сезона с двумя футболистами.

Пополнил ряды турецкого клуба Генри Оньекуру из Монако, который уже выступал за Галатасарай на правах аренды из Эвертона в сезоне-2018/19.

Также перебрался в Турцию аргентинский левый защитник Марсело Сараччи из РБ Лейпциг. Игрок в нынешнем сезоне провел только четыре поединка в Бундеслиге, а также дважды сыграл в Лиге чемпионов. Он перебрался в Лейпциг в 2018 году из Ривер Плейта за 12 млн евро.

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