Турция

Турецкий клуб хочет взять футболиста в аренду.

Турецкий журналист Ахмет Конанч сообщил, что Фенербахче заинтересован в покупке левого защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталие Миколенко.

При этом, как заявляет журналист, киевское Динамо уже назвало стоимость трансфера футболиста, но Фенербахче не готов платить такие деньги.

В связи с этим, турецкий клуб попытается договориться об аренде игрока.

Напомним, что Миколенко вошел в символическую сборную лучших молодых футболистов Европы от испанского издания Marca.