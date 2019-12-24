Украина

Украинцы разделили место в команде с такими звездами, как Жоау Фелиш и Эрлинг Холанд.

Журналист издания Radio Marca Давид Фернандес опубликовал "идеальную команду из молодых игроков". В нее вошли двое украинских защитников – Валерий Бондарь из Шахтера и Виталий Миколенко из Динамо.

Полностью команда выглядит так: Аарон Рэмсдейл (Борнмут) – Рис Джеймс (Челси), Диогу Кейруш (Мускрон), Виталий Миколенко (Динамо) – Дэниел Джеймс (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Вест Хэм), Сандро Тонали (Брешия), Дониел Мален (ПСВ) – Жоау Фелиш (Атлетико), Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург).

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