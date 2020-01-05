Турция

Вадим Шаблий прокомментировал переход Дениса Гармаша в состав турецкой команды.

В воскресенье, 5 января, стало известно, что Денис Гармаш продолжит карьеру в Ризеспоре.

Переход футболиста прокомментировал Вадим Шаблий – агент, предоставляющий интересы украинца.

"Киевское Динамо и турецкий Ризеспор достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе".

"В Динамо ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции для него важный этап в карьере. Удачи, Денис!", — написал Шаблий на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Гармаш провел 13 матчей в УПЛ: на его счету две результативные передачи.

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