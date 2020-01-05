Вадим Шаблий прокомментировал переход Дениса Гармаша в состав турецкой команды.
Гармаш и Шаблий, instagram.com/shablii_vadim
05 января 2020, 21:59
В воскресенье, 5 января, стало известно, что Денис Гармаш продолжит карьеру в Ризеспоре.
Переход футболиста прокомментировал Вадим Шаблий – агент, предоставляющий интересы украинца.
"Киевское Динамо и турецкий Ризеспор достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе".
"В Динамо ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции для него важный этап в карьере. Удачи, Денис!", — написал Шаблий на своей странице в Instagram.
В текущем сезоне Гармаш провел 13 матчей в УПЛ: на его счету две результативные передачи.
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