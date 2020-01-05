Украина

Украинский хавбек сменил УПЛ на чемпионат Турции.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш продолжит карьеру в Суперлиге Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации источника, 29-летний украинец перешел в Ризеспор, где будет выступать на правах аренды следующие шесть месяцев

В Сети уже появилась фотография, на которой Гармаш позирует с футболкой турецкого клуба, однако официально о переходе пока объявлено не было.

Примечательно, что за Ризеспор также выступает еще один украинец Николай Морозюк.

В текущем сезоне Денис Гармаш сыграл за Динамо 13 поединков в рамках УПЛ, в которых результативными действиями он не отличился.

После 17-ти туров Ризеспор занимает 12-ю позицию в чемпионате Турции, имея в своем активе 20 набранных очков.

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