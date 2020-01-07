Турция

Защитник Фенербахче Адиль Рами попросил выставить его на трансфер.

Адиль Рами не видит для себя будущего в Фенербахче и хочет уйти во время зимнего трансферного окна — сообщает Fanatik.

34-летний центральный защитник перешел в Фенербахче из Марселя в августе 2019 года, но провел за команду из Стамбула лишь 4 матча во всех турнирах.

Ранее экс-игрок национальной сборной Франции (36 матчей, 1 гол) выступал за Фрежюс (58, 0), Лилль (163, 10), Валенсию (93, 6), Милан (44, 4), Севилью (79, 3) и Марсель (75, 3).

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