Турция

Турки хотят пригласить немецкого игрока.

Руководство Галатасарая в ближайшее время проведет переговоры с защитником Арсенала Шкодраном Мустафи, сообщает Fotomac.

По данным источника, футболист намерен покинуть лондонский клуб, чтобы найти постоянную игровую практику, да и "канониры" также непротив отпустить игрока.

В текущем сезоне АПЛ Мустафи провел всего три поединка. В Лиге Европы немец отыграл пять встреч, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Галатасарай может пополнить свои ряды защитником Ромы Мертом Четином.