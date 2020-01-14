Турки хотят пригласить немецкого игрока.
Шкодран Мустафи, getty images
14 января 2020, 00:24
Руководство Галатасарая в ближайшее время проведет переговоры с защитником Арсенала Шкодраном Мустафи, сообщает Fotomac.
По данным источника, футболист намерен покинуть лондонский клуб, чтобы найти постоянную игровую практику, да и "канониры" также непротив отпустить игрока.
В текущем сезоне АПЛ Мустафи провел всего три поединка. В Лиге Европы немец отыграл пять встреч, забив один гол.
Ранее сообщалось, что Галатасарай может пополнить свои ряды защитником Ромы Мертом Четином.