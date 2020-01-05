Турция

"Желто-красные" планируют подписать центрбека римлян.

Защитник Ромы Мерт Четин попал в сферу интересов Галатасарая, информирует твиттер журналиста Николо Скиры.

"Львы" планируют укрепить линию обороны в зимнее трансферное окно и попытаются арендовать турецкого центрбека.

Четин перешел в Рому прошлым летом из Генчлербирлиги за 3 млн евро, но закрепиться в составе римского клуба не сумел. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 4 поединка в футболке "джаллоросси".

Действующий контракт Четина с Ромой рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Галатасарай арендовал Генри Оньекуру и Марсело Сараччи.

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