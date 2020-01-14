Денис Гармаш, который в январе стал игроком Ризеспора на правах аренды, определился с игровым номером.

29-летний футболист взял себе 20-й номер. Отметим, что в киевском клубе Денис выступал под 19-м.

Напомним, что Гармаш выступает за турецкий клуб на правах аренды до конца сезона. 

Недавно украинец дебютировал за Ризеспор в товарищеском матче. 

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