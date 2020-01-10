Турция

Украинский дуэт вышел в старте на товарищеский матч против Акхисара.

Турецкий Ризеспор в рамках подготовки ко второй части чемпионата провел спарринг против Акхисарспора.

Новичок команды Денис Гармаш, который перебрался из Динамо несколько дней назад, вышел в стартовом составе.

Также с первых минут начал встречу и Николай Морозюк.

Оба футболиста провели на поле 62 минуты, после чего были заменены. На тот момент счет был 1:1, а к концу поединка команды еще раз обменялись голами.

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