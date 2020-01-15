Турция

Украинский хавбек вышел на поле с первых минут.

Гармаш и Морозюк (справа) с командой, фото Ризеспор

Гармаш и Морозюк (справа) с командой, фото Ризеспор

В рамках 1/8 финала Кубка Турции Ризеспор дома принимает Галатасарай и после первого тайма команды играют вничью 1:1.

В стартовом составе Ризеспора нашлось место обоим украинским легионерам — Денису Гармашу и Николаю Морозюку.

Отметим, что Морозюк вышел на привычной для себя позиции правого защитника, а Гармаш занял место атакующего хавбека.

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