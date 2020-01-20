В рамках 18-го тура второго дивизиона Турции Бурсаспор на своем поле принимал Фатих Карагюмрюк.

Украинский форвард Евгений Селезнев вышел в стартовом составе, а уже на девятой минуте игры забил гол.

Видео гола

Таким образом, на протяжении трех матчей подряд Селезнев забивает за свою нынешнюю команду. 

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