Турция

Форвард турецкой команды Евгений Селезнев, судя по всему, находится в хорошей форме.

В рамках 18-го тура второго дивизиона Турции Бурсаспор на своем поле принимал Фатих Карагюмрюк.

Украинский форвард Евгений Селезнев вышел в стартовом составе, а уже на девятой минуте игры забил гол.

Видео гола:

Таким образом, на протяжении трех матчей подряд Селезнев забивает за свою нынешнюю команду.

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