Турция

Кандидат в сборную Украины продолжит свою карьеру в Турции.

Турецкий Ризеспор представил двух очередных зимних новичков клуба – арендованного у Спортинга защитника Иванилду Фернандеша и экс-форварда Шахтера Андрея Борячука.

Борячук будет выступать в Ризеспоре полтора ближайших сезона, а вот аренда Фернандеша рассчитана до конца нынешней кампании, сообщил официальный сайт клуба.

Андрей – уже второй украинец, который перешел в Ризеспор этой зимой. До него ряды клуба на правах аренды пополнил хавбек Динамо Денис Гармаш.

Ризеспор после 18 туров чемпионата Турции идет на 11-м месте, отставая на 17 очков от лидирующего Сивасспора.