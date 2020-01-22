Турция

Гвинейский защитник может вернуться в немецкий Айнтрахт.

Фенербахче рассматривает возможность отказаться от услуг 27-летнего Симона Фалетта, сообщает издание transfermarkt. Причина весьма банальна – турецкий гранд не может платить игроку зарплату.

Клуб из Стамбула арендовал гвинейского защитника у Айнтрахта несколько недель назад. 8 января футболист перешел в Фенербахче в аренду до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа.

Но у турков возникли проблемы – в соответствии с финансовыми правилами Fair Play, расходы по Фалетту должны компенсироваться доходом. На данный момент этого не произошло. У Фенербахче нет перспектив ближайших продаж игроков, чтобы в клуб поступили новые деньги.

Из-за этого гвинеец так и не получил лицензии на выступления от турецкой ассоциации. Если ситуация не изменится к концу зимнего трансферного окна, Фалетт должен будет вернуться в расположение франкфуртского Айнтрахта.