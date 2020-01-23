Турция

Опытный немец снова будет выступать в чемпионате Турции.

Немецкий нападающий Лукас Подольски стал игроком Антальяспора, сообщил турецкий клуб на своей странице в Твиттере. Условия и срок действия контракта пока неизвестны.

Лукас присоединился к Антальяспору на правах свободного агента. До этого он выступал за Виссел Кобе в Японии. Также в его взрослой карьере были Кельн, Бавария, Арсенал, Интер и Галатасарай.

В составе сборной Германии Лукас забил 49 голов в 130 матчах и выиграл с ней чемпионат мира в 2014 году.

Антальяспор идет в зоне вылета чемпионата Турции после 18 туров, отставая от спасительного 15 места на одно очко.

Следующий матч Антальяспор проведет против Денизлиспора на выезде 26 января.