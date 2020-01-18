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Контракт немецкого форварда с японским клубом истек.

Виссел Кобе не будет продлевать истекший контракт с немецким форвардом Лукасом Подольски, сообщил официальный сайт японского клуба.

Подольски перебрался в Виссел Кобе летом 2017 года из Галатасарая. Он сыграл 52 матча в чемпионате Японии, отметившись 15 голами и 11 ассистами.

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Место продолжения карьеры Лукаса пока неизвестно. СМИ утверждают, что он был согласен на значительное понижение зарплаты ради возвращения в родной Кельн, однако боссы клуба отказались от такого варианта.