Контракт немецкого форварда с японским клубом истек.
Лукас Подольски, Виссел Кобе
18 января 2020, 17:35
Виссел Кобе не будет продлевать истекший контракт с немецким форвардом Лукасом Подольски, сообщил официальный сайт японского клуба.
Подольски перебрался в Виссел Кобе летом 2017 года из Галатасарая. Он сыграл 52 матча в чемпионате Японии, отметившись 15 голами и 11 ассистами.
Читайте также: Топ футболистов, которые провалились в клубах, но стали лидерами своих сборных
Место продолжения карьеры Лукаса пока неизвестно. СМИ утверждают, что он был согласен на значительное понижение зарплаты ради возвращения в родной Кельн, однако боссы клуба отказались от такого варианта.