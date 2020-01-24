Турция

Абдулла Авджи больше не будет тренировать турецкую команду.

Официальный сайт Бешикташа сообщил, что Абдулла Авджи покинул пост главного тренера команды.

Решение принял совет директоров турецкого клуба.

56-летний специалист возглавлял "орлов" с 3 июля 2019 год и по сегодняшний день.

В текущем сезоне Бешикташ расположился на седьмой строчке в чемпионате Турции, имея в активе 30 очков.

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