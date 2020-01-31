Турция

Полузащитник Фиорентины Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в Турции.

Кевин-Принс Боатенг стал игроком Бешикташа, сообщил официальный сайт турецкой команды.

32-летний футболист арендован "орлами" до конца сезона. Об опции выкупа не сообщается.

В нынешнем сезоне Боатенг провел восемь матчей за Фиорентину и отличился двумя голами.

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