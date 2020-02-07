Бельханда отказал Рубину и Спартаку

Турция

Экс-полузащитник Динамо не спешит переезжать в чемпионат России.

Хавбек Галатасарая Юнес Бельханда отказался переходить в российские Спартак и Рубин, сообщает Sporx.

Галатасарай был бы не против расстаться с марокканцем, который выступает в нынешнем сезоне довольно посредственно.

В частности, несколько дней назад Юнес хотел нанести удар по воротам Аланьяспора в Кубке Турции, но мяч полетел к угловому флажку. Игрок после этого поулыбался, будто ничего не произошло, а вот главный тренер Галатасарая пришел в бешенство, проорав, что Бельханда "болен, психически болен".

Бельханда, выступавший за Динамо с лета 2013 по январь 2016 года, сыграл 13 матчей в чемпионате Турции в нынешнем сезоне, забив три гола с пенальти.