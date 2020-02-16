Турция

Завершился матч 22-го тура второго дивизиона чемпионата Турции.

Между собой встречались Бурсаспор и Адана Демирспор, в составе которых выступают украинские нападающие.

Гол Евгения Селезнева с пенальти помог хозяевам одолеть гостей, а вот Александр Гладкий не попал в заявку своей команды на матч.

При этом, Гладкий не играл с конца декабря 2019 года.

Бурсаспор – Адана Демирспор 2:1

Голы: Траоре, 11, Селезнев, 37 (с пенальти) – Акъюз, 69.

Всего, проведя 16 матчей во втором дивизионе Турции, Селезнев забил семь голов и отличился одной результативной передачей.