Турция

Арбитр удалил двух футболистов за потасовку, которую они устроили прямо во время матча.

Поединок 23-го тура чемпионата Турции между Фенербахче и Галатасараем не обошелся без скандальной ситуации.

Во втором тайме Юнес Бельханда в агрессивной манере оттолкнул от себя Дениза Туруча, после чего второй отправился выяснять отношения с экс-игроком Динамо.

Между всеми футболистами началась потасовка, по итогам которой Бельханда и Туруч были удалены с поля.

Стоит отметить, что в конечном итоге Галатасарай одолел Фенербахче со счетом 1:3.

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