В этот раз украинский нападающий помог команде сыграть вничью с Алтаем.
Евгений Селезнев, Бурсаспор
27 февраля 2020, 21:18
Форвард Бурсаспора Евгений Селезнев сумел отличиться очередным голом – уже 11-м в текущем сезоне. Он забил первый гол своей команды в матче (2:2).
На 63-й минуте Селезнев получил желтую карточку, а на 88-й был заменен на Али Акмана.
В текущем сезоне Селезнев восемь раз выходил в основе Бурсаспора в Первой лиге Турции и еще в 10 случаях появлялся на замену. На его счету восемь голов за клуб в этом турнире.
Бурсаспор идет четвертым в Первой лиге (втором дивизионе чемпионата Турции). Следующий матч команда проведет против Умранийеспора первого марта.