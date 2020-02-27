Турция

В этот раз украинский нападающий помог команде сыграть вничью с Алтаем.

Форвард Бурсаспора Евгений Селезнев сумел отличиться очередным голом – уже 11-м в текущем сезоне. Он забил первый гол своей команды в матче (2:2).

На 63-й минуте Селезнев получил желтую карточку, а на 88-й был заменен на Али Акмана.

В текущем сезоне Селезнев восемь раз выходил в основе Бурсаспора в Первой лиге Турции и еще в 10 случаях появлялся на замену. На его счету восемь голов за клуб в этом турнире.

Бурсаспор идет четвертым в Первой лиге (втором дивизионе чемпионата Турции). Следующий матч команда проведет против Умранийеспора первого марта.