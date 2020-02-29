Турция

Бразилец хочет вернуться на родину в Сантос.

Нападающий Истанбула Башакшехира Робиньо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, 36-летний бразилец намерен покинуть чемпионат Турции, поскольку хочет вернуться на свою родину в Сантос.

Отмечается, что клуб из штата Сан-Паулу ранее предлагал футболисту контракт до декабря этого года с опцией возможного продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Робиньо за Башакшехир 17 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

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