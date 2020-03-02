Турция

"Желтые канарейки" расторгли контракт Эрсуном Яналом.

Руководство Фенербахче приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Эрсуном Яналом, сообщает пресс-служба клуба.

"Желтые канарейки" расторгли контракт с турецким специалистом из-за неудовлетворительных результатов команды и седьмого места в чемпионате, которое считается неприемлемым боссами Фенербахче.

Янал во второй раз возглавил Фенербахче в декабре 2018 года. Первое его увольнение из стамбульского клуба произошло в 2014 году из-за разногласий с руководством.

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