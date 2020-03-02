Трабзонспор расторг контракт со Старриджем

Даниэль Старридж стал свободным агентом, сообщил официальный сайт Трабзонспора. 30-летний футболист и турецкий клуб расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

"Соглашение между Старриджем и нашим клубом от 21.08.2019 и до 31.05.2021 расторгнуто взаимно", — гласит заявление на сайте команды. Между игроком и клубом не осталось претензий друг к другу.

Отметим, что в 13 матчах за Трабзонспор во всех турнирах Даниэль Старридж забил семь голов.

Англичанин за свою карьеру успел поиграть за Манчестер Сити, Челси, Болтон, Ливерпуль и Вест Бромвич.

В текущем сезоне Трабзонспор расположился на первой строчке, имея в активе 48 пунктов после 23 игр.

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