Турция

Форвард прокомментировал строгое наказание.

Экс-нападающий Трабзонспора Даниэль Старридж, который ранее разорвал контракт с турецким клубом, прокомментировал решение апелляционной комиссии дисквалифицировать его на четыре месяца на нарушение правил ставок.

"Мне было очень обидно и я очень расстроился, услышав новость о том, что апелляционная комиссия отменила первоначальное решение высококвалифицированной комиссии".

"Это разрушительно для меня, я абсолютно потрясен этим. Мой сезон закончился", — цитирует Старриджа Goal.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги англичанин провел 11 поединков, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.