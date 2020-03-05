Турция

Люксембуржец ставит себе амбициозные цели.

Арендованный у киевского Динамо форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес прокомментировал свое пребывание в чемпионате Турции.

"Я пришел в этот клуб, чтобы помочь команде. Турецкая лига – действительно хороший турнир. Это мой новый вызов, мой шанс. Мои цели действительно велики. Я хочу быть одним из лучших футболистов мира, Европы. Я хочу играть в лучших командах. Я всегда работаю в соответствии со своими целями", — цитирует игрока Time Turk

"В наших руках сохранить команде прописку в чемпионате. Я думаю, что у нас это получится. Нам нужно сосредоточиться на наших собственных матчах, хорошо сконцентрироваться".

В первых пяти матчах за новую команду Родригес забил два гола и отдал один ассист. На данный момент Анкарагюджю находится на предпоследнем месте чемпионат Турции.

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