Люксембуржец ставит себе амбициозные цели.
Жерсон Родригес, photo: MKE Ankaragücü SC
05 марта 2020, 15:32
Арендованный у киевского Динамо форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес прокомментировал свое пребывание в чемпионате Турции.
"Я пришел в этот клуб, чтобы помочь команде. Турецкая лига – действительно хороший турнир. Это мой новый вызов, мой шанс. Мои цели действительно велики. Я хочу быть одним из лучших футболистов мира, Европы. Я хочу играть в лучших командах. Я всегда работаю в соответствии со своими целями", — цитирует игрока Time Turk
.
"В наших руках сохранить команде прописку в чемпионате. Я думаю, что у нас это получится. Нам нужно сосредоточиться на наших собственных матчах, хорошо сконцентрироваться".
В первых пяти матчах за новую команду Родригес забил два гола и отдал один ассист. На данный момент Анкарагюджю находится на предпоследнем месте чемпионат Турции.
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