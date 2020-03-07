Игрок Трабзонспора съел листок с указаниями тренера во время матча

Турция

Баду Ндиайе сделал все, чтобы об инструкциях тренерского штаба не узнал соперник.

Поединок 25-го тура турецкой Суперлиги между Газиантепом и Трабзонспор завершился вничью со счет 1:1, однако запомнилась эта встреча больше забавным моментом с участием игрока гостевой команды.

Полузащитник Трабзонспора Баду Ндиайе, ранее выступавший за Сток Сити, во время матча получил на листочке указания от тренерского штаба.

Прочитав инструкции, сенегальский хавбек решил пойти на крайние меры, чтобы футболисты соперника не смогли подсмотреть указания. Он съел листок и благополучно продолжил игру.