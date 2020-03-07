Игрок Трабзонспора съел листок с указаниями тренера во время матча

Баду Ндиайе сделал все, чтобы об инструкциях тренерского штаба не узнал соперник.
Баду Ндиайе в составе Сток Сити, Getty Images
07 марта 2020, 18:59
Поединок 25-го тура турецкой Суперлиги между Газиантепом и Трабзонспор завершился вничью со счет 1:1, однако запомнилась эта встреча больше забавным моментом с участием игрока гостевой команды.
Полузащитник Трабзонспора Баду Ндиайе, ранее выступавший за Сток Сити, во время матча получил на листочке указания от тренерского штаба.
Прочитав инструкции, сенегальский хавбек решил пойти на крайние меры, чтобы футболисты соперника не смогли подсмотреть указания. Он съел листок и благополучно продолжил игру.
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