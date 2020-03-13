Турция

Завершился матч 26-го тура чемпионата Турции, в составе которых выступают бывшие игроки Динамо.

Пока многие чемпионаты взяли паузу ввиду угрозы коронавируса, чемпионат Турции продолжает играть свои поединки.

Анкарагюджю принимал Резиспор, в составе которых сразу несколько игроков, имеющих отношение к киевскому Динамо: Жерсон Родригес у хозяев, а также Денис Гармаш и Николай Морозюк у гостей.

Примечательно, что Жерсон Родригес и Денис Гармаш отличились голами, а Николай Морозюк заработал удаление за фол против люксембуржца (вторая желтая).

Анкарагюджю – Ризеспор 2:1

Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 – Гармаш, 45+1.

Удален: Морозюк, 90+4.

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