Завершился матч 26-го тура чемпионата Турции, в составе которых выступают бывшие игроки Динамо.
Анкарагюджю – Ризеспор, twitter.com/CRizesporAS
13 марта 2020, 21:12
Пока многие чемпионаты взяли паузу ввиду угрозы коронавируса, чемпионат Турции продолжает играть свои поединки.
Анкарагюджю принимал Резиспор, в составе которых сразу несколько игроков, имеющих отношение к киевскому Динамо: Жерсон Родригес у хозяев, а также Денис Гармаш и Николай Морозюк у гостей.
Примечательно, что Жерсон Родригес и Денис Гармаш отличились голами, а Николай Морозюк заработал удаление за фол против люксембуржца (вторая желтая).
Анкарагюджю – Ризеспор 2:1
Голы: Албайрак, 17 (автогол), Родригес, 22 – Гармаш, 45+1.
Удален: Морозюк, 90+4.
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