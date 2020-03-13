Вашему вниманию эпизод с участием бывших игроков киевского Динамо.
НИКОЛАЙ МОРОЗЮК, ФОТО: ФК РИЗЕСПОР
13 марта 2020, 21:41
В поединке 26-го тура чемпионата Турции между собой встречались Анкарагюджю и Ризеспор.
В компенсированное арбитром времени экс-игрок Динамо Николай Морозюк сфолил на Жерсоне Родригесе, за что получил вторую желтую карточку и был удален.
Видео:
Отметим, что права на Родригеса по-прежнему принадлежат Динамо.
В итоге, матч завершился победой хозяев — 2:1.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.