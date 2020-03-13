Турция

Вашему вниманию эпизод с участием бывших игроков киевского Динамо.

В поединке 26-го тура чемпионата Турции между собой встречались Анкарагюджю и Ризеспор.

В компенсированное арбитром времени экс-игрок Динамо Николай Морозюк сфолил на Жерсоне Родригесе, за что получил вторую желтую карточку и был удален.

Видео:

Отметим, что права на Родригеса по-прежнему принадлежат Динамо.

В итоге, матч завершился победой хозяев — 2:1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.