В поединке 26-го тура чемпионата Турции между собой встречались Анкарагюджю и Ризеспор. 

В компенсированное арбитром времени экс-игрок Динамо Николай Морозюк сфолил на Жерсоне Родригесе, за что получил вторую желтую карточку и был удален. 

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Отметим, что права на Родригеса по-прежнему принадлежат Динамо. 

В итоге, матч завершился победой хозяев — 2:1

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