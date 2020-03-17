Турция

Хавбек стал свободным агентом, покинув турецкую команду.

Официальный сайт Трабзонспора сообщил, что Джон Оби Микель покинул клуб.

32-летний футболист стал свободным агентом. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Нигериец стал игроком Трабзонспора прошлым летом, подписав контракт до 2021 года.

В текущем сезоне Микель провел 19 матчей в чемпионате Турции: он не отличился результативными действиями.

Напомним, что с 2006 по 2017 год Микель выступал за лондонский Челси.

Ранее Микель заявил, что не хочет играть в футбол.