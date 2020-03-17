Хавбек стал свободным агентом, покинув турецкую команду.
ДЖОН ОБИ МИКЕЛЬ, GETTY IMAGES
17 марта 2020, 22:28
Официальный сайт Трабзонспора сообщил, что Джон Оби Микель покинул клуб.
32-летний футболист стал свободным агентом. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Нигериец стал игроком Трабзонспора прошлым летом, подписав контракт до 2021 года.
В текущем сезоне Микель провел 19 матчей в чемпионате Турции: он не отличился результативными действиями.
Напомним, что с 2006 по 2017 год Микель выступал за лондонский Челси.
Ранее Микель заявил, что не хочет играть в футбол.