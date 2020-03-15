Турция

Нигерийский футболист призывает завершить сезон.

Полузащитник Трабзонспора Джон Оби Микель заявил, что необходимо и вовсе прекратить сезон в связи с распространением коронавируса.

"В жизни есть нечто большее, чем футбол. Я не чувствую себя комфортно и не хочу играть в футбол в этой ситуации".

"Каждый должен быть дома со своими семьями и близкими в это критическое время. Сезон следует отменить, поскольку мир переживает такие бурные времена", — написал игрок в своем Instagram.

Ранее на ситуацию с пандемией болезни отреагировал нападающий Барселоны Лионель Месси.