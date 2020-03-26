Турция

Турецкий гранд готов включиться в борьбу за игрока, когда Ливерпуль выставит его на трансфер.

Текущий сезон может стать последним для Джердана Шакири в Ливерпуле. Мерсисайдцы рассматривают возможность выставить игрока на продажу по окончанию текущей кампании.

По информации Fotomac, в переговоры по игроку готов будет вступить Галатасарай, который давно следит за швейцарцем и зимой даже пытался арендовать футболиста, но Ливерпуль ответил отказом.

Стамбульцы рассчитывают на аренду с последующей опцией выкупа футболиста.

В текущем сезоне 28-летний хавбек провел 10 матчей в составе "красных", отметившись 1 голом.

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