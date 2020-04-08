Турция

Французский специалист может возглавить турецкую команду.

Лоран Блан может возглавить Фенербахче, сообщает L’Equipe.

По информации источника, 54-летний специалист является фаворитом на эту должность. Однако, если назначение состоится, то не раньше начала следующего сезона.

Напомним, что в марте Фенербахче уволил Эрсуна Юнала.

В последний раз Лоран Блан занимался тренерской деятельностью в 2016 году. С момента ухода из ПСЖ он больше не тренировал.

Отметим, что в текущем сезоне Фенербахче расположился на седьмой строчке в чемпионате Турции.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.