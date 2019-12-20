Франция

Леонарду Жардима должны уволить после матча против Лилля.

Бывший наставник ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан находится в статусе безработного с лета 2016 года, однако в ближайшем будущем он может вернуться к тренерской деятельности.

Как сообщает Foot Mercato, французский специалист может сменить Леонарду Жардима на посту главного тренера Монако, поскольку португалец, вероятно, будет уволен после матча против Лилля из-за неудовлетворительных результатов команды.

Стороны уже провели переговоры, однако окончательно решение пока не принято. Монегаски рассматривают и другие кандидатуры, в число которых входят Жюльен Стефан и Марселино.

Напомним, матч Монако — Лилль, после которого решится судьба Жардима, состоится в субботу, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.