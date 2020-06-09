Турция

Команду тренирует Разван Луческу.

Бывший полузащитник киевского Динамо Юнес Бельханда, ныне выступающий за Галатасарай, в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку.

По информации журналиста Николо Скиры, аравийский Аль-Хиляль готов заплатить стамбульскому гранду 5 млн евро за марокканца. Контракт 30-летнего хавбека с клубом заканчивается летом 2021 года.

В случае успешных переговоров между клубами, футболист получит предложение заключить трехлетний контракт с текущим лидером чемпионата Саудовской Аравии. К слову, команду тренирует сын Мирчи Луческу Разван.

Бельханда выступал за киевское Динамо в период с 2013-го по 2017-й. За это время игрок дважды отправлялся в аренды — в Шальке и Ниццу, после чего полноценно перебрался в Галатасарай за 9,75 млн евро.

За "бело-синих" марокканец отыграл 88 матчей, отметившись 11 голами и 16 результативными передачами, выиграв с киевлянами дважды чемпионат Украины и один раз Кубок Украины.