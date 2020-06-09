Турция

Украинский специалист возглавит "канареек" со следующего сезона.

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров со следующего сезона возглавит Фенербахче. Об этом сообщает турецкий ресурс Turkiye Gazetesi.

Фенербахче давно ведет переговоры с украинским специалистом и сейчас стороны пришли к соглашению.

Ребров уже сообщил руководству Ференцвароша о желании покинуть клуб в конце текущего сезона.

Также издание ссылается на агента Реброва Шандора Варгу, который подтвердил наличие переговоров между Ребровым и Фенербахче.

Напомним, Ребров выступал за Фенербахче в качестве футболиста в период с января 2003-го по лето 2004-го. Вместе с клубом украинец выиграл чемпионат Турции.