Украинский специалист возглавит "канареек" со следующего сезона.
Сергей Ребров, Getty Images
09 июня 2020, 12:15
Наставник Ференцвароша Сергей Ребров со следующего сезона возглавит Фенербахче. Об этом сообщает турецкий ресурс Turkiye Gazetesi.
Фенербахче давно ведет переговоры с украинским специалистом и сейчас стороны пришли к соглашению.
Ребров уже сообщил руководству Ференцвароша о желании покинуть клуб в конце текущего сезона.
Также издание ссылается на агента Реброва Шандора Варгу, который подтвердил наличие переговоров между Ребровым и Фенербахче.
Напомним, Ребров выступал за Фенербахче в качестве футболиста в период с января 2003-го по лето 2004-го. Вместе с клубом украинец выиграл чемпионат Турции.