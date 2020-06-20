Турция

Мерт Мюлдюр может отправиться за игровой практикой в чемпионат Турции.

Правый защитник Сассуоло Мерт Мюлдюр в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку на правах арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы сразу два гранда турецкого футбола — Галатасарай и Фенербахче.

Вышеупомянутые клубы уже начали вести переговоры с агентом Мюлдюра, чтобы обсудить возможность перехода его клиента.

В текущем сезона Мерт Мюлдюр провел за Сассуоло 12 поединков в Серии А, в которых он отличился одной результативной передачей и двумя желтыми карточками.