Мерт Мюлдюр может отправиться за игровой практикой в чемпионат Турции.
Мерт Мюлдюр, Getty Images
20 июня 2020, 10:10
Правый защитник Сассуоло Мерт Мюлдюр в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку на правах арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы сразу два гранда турецкого футбола — Галатасарай и Фенербахче.
Вышеупомянутые клубы уже начали вести переговоры с агентом Мюлдюра, чтобы обсудить возможность перехода его клиента.
В текущем сезона Мерт Мюлдюр провел за Сассуоло 12 поединков в Серии А, в которых он отличился одной результативной передачей и двумя желтыми карточками.