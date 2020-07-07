Турция

Полузащитник Эмре Белезоглу забивал в турецкой Суперлиге в 90-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х.

Легендарный турецкий футболист Эмре Белезоглу установил феноменальное достижение, ранее не покорявшееся никому в турецкой Суперлиге: забивал в четырех десятилетиях — сообщает ОРТА.

Полузащитник, которому 7 сентября исполнится 40 лет, забивал в чемпионате Турции за Галатасарай в 1990-х и 2000-х (с 1996-го по 2001 годы — 14 голов), в 2010-х за Фенербахче (с 2008-го по 2012-й и с 2013-го по 2015-й годы — 26 голов) и Истанбул Башакшехир (с 2015-го по 2019-й годы — 11 голов), и вот теперь "разменял" 2020-е, сравняв счет в матче Генчлербирлиги — Фенербахче, выступая за гостей.

Всего Белезоглу, сыгравший 101 матч (9 голов) за национальную сборную Турции, провел в турецком чемпионате 384 матча (52 гола).

Также Эмре выступал за Интер (114 матчей во всех турнирах, 5 голов), Ньюкасл (82, 6) и Атлетико (17, 2).