Турция

Ризеспор забил два мяча в компенсированное ко второму тайму время.

В поединке 31-го тура турецкой Суперлиги Ризеспор принимал на своем поле Кайсериспор. Хозяева смогли воспользоваться численным преимуществом и добыть волевую победу на последних минутах (3:2).

Форвард Артем Кравец вышел в стартовом составе Кайсериспора и провел весь матч. Кроме того, украинец успешно реализовал пенальти на 87-й минуте, но это не помогло его команде записать в свой актив три очка.

Полузащитник Денис Гармаш и нападающий Андрей Борячук остались на скамейке запасных Ризеспора, однако вышли на поле во втором тайме. Гармаш и вовсе поучаствовал в камбэке своей команды, забив гол пяткой в компенсированное время.

Финальный свисток зафиксировал победу Ризеспора над Кайсериспором со счетом 3:2.

Ризеспор - Кайсериспор 3:2

Голы: Саму, 11, Гармаш, 90+2 Фернандеш, 90+3 — Анжелу, 32, Кравец, 87 (пен.)