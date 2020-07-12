Турция

Люксембуржец пропустит предстоящий матч против Галатасарая.

Нападающий Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат киевскому Динамо, исключен из состава своей команды из-за конфликта, который произошел между ним и его одноклубником Анте Кулушичем.

Данную информацию подтвердил для beIN Sports сам президент Анкарагюджю Фатих Мерт. В результате произошедшего 25-летний люксембуржец пропустит предстоящий матч против Галатасарая, который пройдет в рамках 32-го тура турецкой Суперлиги. Сроки отстранения Жерсона не уточняются.

Напомним, Родригес перешел в Анкарагюджю на правах аренды прошлой зимой. С того момента легионер Динамо провел в чемпионате Турции 11 матчей, в которых он забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес не намерен возвращаться в киевское Динамо, пока команду возглавляет Алексей Михайличенко. Срок его аренды в Анкарагюджю истекает в конце текущего сезона.