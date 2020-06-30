Люксембуржец не хочет продолжать работу с нынешним тренером киевлян.
ЖЕРСОН РОДРИГЕС, ФОТО ФК ДИНАМО
30 июня 2020, 12:47
Нападающий Жерсон Родригес не намерен возвращаться в Динамо, если главным тренером останется Алексей Михайличенко, сообщает Tageblatt.
Люксембургский форвард испортил отношения с нынешним тренером киевлян и готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.
В январе Родригес присоединился на правах аренды к Анкарагюджю. В составе турецкого клуба 25-летний игрок провел 10 матчей, отличившись пятью голами и двумя ассистами.
Действующий контракт нападающего с "бело-синими" рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес привлек внимание Монако.