Турция

Украинский форвард забил гол на последних минутах поединка чемпионата Турции.

Завершился поединок 32-го тура турецкой Суперлиги, в котором Кайсериспор принимал на своем поле Газиянтерспор.

Главный тренер хозяев Роберт Просинечки доверил место в стартовом составе нападающего Артему Кравцу, который провел на после весь матч.

Несмотря на то, что Кайсериспор доигрывал поединок вдевятером и минимально проигрывал в счете, 31-летний украинец спал свою команду от поражения в компенсированное ко второму тайму время ударом головой.

Кайсериспор - Газиянтепспор 1:1

Голы: Кравец, 90+2 — Максим, 62