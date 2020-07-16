Турция

Атакующий полузащитник Динамо больше не будет выступать за турецкий клуб.

Пресс-секретарь Анкарагюджю сообщил, что 16 июля, скорее всего, клуб расторгнет соглашение с Жерсоном Родригесом. Футболист был арендован у киевского Динамо.

"Ему нет прощения. Не исключаю, что сегодня мы разорвем с ним соглашение. Примем окончательное решение сегодня. Успех нашего клуба – это приоритетная задача. Мы не можем игнорировать такие вещи", — приводит слова Исмаила Атасой Ajansspor.

Напомним, что Жерсон Родригес подрался с одноклубником, в результате чего был исключен из заявки на матч против Галатасарая.