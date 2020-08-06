Турция

Украинский форвард не входит в планы турецкого клуба.

Кайсериспор не рассчитывает на нападающего Артема Кравца и намерен расстаться с ним в летнее межсезонье.

Как сообщает портал Futbal Arena, руководство "желто-красных" обратилось к украинского форварду с просьбой заняться поисками новой команды. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2021 года.

По информации СМИ, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован новичок турецкой Суперлиги Хатайспор.

Кравец присоединился к Кайсериспору в январе 2018-го из Динамо Киев. В завершившемся сезоне нападающий провел 22 поединка, отличившись девятью голами.