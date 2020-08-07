Бразильский нападающий завершил выступления за турецкую команду.
Робиньо, ФК Истанбул Башакшехир
07 августа 2020, 21:19
Робиньо больше не будет выступать за Истанбул Башакшехир, сообщил официальный сайт клуба.
Контракт 36-летнего футболиста завершился, а стороны решили не продлевать сотрудничество.
Напомним, что бразилец пополнил состав Истанбула в январе 2019 года.
В сезоне-2019/20 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Турции. Что касается Робиньо, то он отыграл 25 встреч, но результативными действиями не отличился.
За свою карьеру Робиньо успел поиграть за Реал, Манчестер Сити и Милан среди самых известных клубов.