Турция

Бразильский нападающий завершил выступления за турецкую команду.

Робиньо больше не будет выступать за Истанбул Башакшехир, сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 36-летнего футболиста завершился, а стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, что бразилец пополнил состав Истанбула в январе 2019 года.

В сезоне-2019/20 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Турции. Что касается Робиньо, то он отыграл 25 встреч, но результативными действиями не отличился.

За свою карьеру Робиньо успел поиграть за Реал, Манчестер Сити и Милан среди самых известных клубов.